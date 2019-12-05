РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Врачам-онкологам и медсестрам онкологических отделений Подольской городской больницы в четверг вручили медали «За безупречную службу» I и II степени, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в Подольске отмечается 50-летие онкологической службы в округе. В рамках праздника прошло торжественное открытие нового здания онкодиспансера, который в течение многих лет ютился в подсобных помещениях медучреждений округа. В ходе мероприятия главврач Подольской городской клинической больницы Вардан Геворкян, а также депутаты округа и другие вручили медикам муниципальные награды.

Так, благодарностью главы городского округа Подольск наградили коллектив онкологического диспансерного отделения Подольской городской клинической больницы. Медалями «За безупречную службу» I степени наградили заведующего отделением опухолей кожи, мягких тканей и молочной железы, врача-онколога Игоря Кирсанова, медсестер онкологического отделения Елену Бобылеву и Тамару Бадикову, заведующую онкологическим диспансерным отделением, врача-онколога Елену Зорину.

Медаль «За безупречную службу» II степени вручили заведующему торакоабдоминального отделения, врачу-онкологу Тимуру Ибрагимову. Благодарностью главы округа отметили и Вардана Геворкяна.

Всего в рамках торжественного мероприятия наградили около 20 человек.