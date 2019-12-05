РИАМО - 5 дек. Басманный суд Москвы вернул в прокуратуру дело футбольных фанатов ЦСКА о драке с гибелью человека на Курском вокзале, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд вернул дело 10 футбольных фанатов в прокуратуру», - сказал собеседник агентства.

Инцидент с участием пассажиров транзитного поезда Санкт-Петербург – Нижний Новгород произошел в ночь на 27 июля 2018 года во время стоянки на одной из платформ Курского вокзала.

Болельщики из Санкт-Петербурга Игорь Соколовский и его товарищ ехали в Нижней Новгород на матч Суперкубка России. В поезде у них произошел конфликт с одним из фанатов, который позвонил другим членам группировки. После звонка на Курский вокзал прибыла «группа поддержки» и встретила молодых людей. В результате начавшейся драки 30-летний Соколовский погиб на месте, его приятель получил ранения и был госпитализирован.