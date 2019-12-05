РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 дек. Более 1 тысячи волонтеров насчитывается в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В округе активно развивается волонтерское движение, которое охватывает более 1000 молодых граждан. Ни одно масштабное мероприятие в округе не проходит без помощи волонтеров. За 2019 год красногорские ребята стали участниками более чем 700 различных мероприятий муниципального, областного, всероссийского и международного уровней», – говорится в сообщении.

Активную добровольческую деятельность осуществляют клуб волонтеров «Люди доброй воли» при МУ «Молодежный центр», клубы волонтеров территориальных управлений Ильинское и Нахабино, «Педагогический отряд» на базе ЦДТиЮ, отряды Красногорского колледжа и Красногорского экономико-правового техникума, «Волонтеры медики» Красногорского медицинского училища, волонтеры Красногорского благочиния и волонтеры РАНХиГС. Кроме того, в преддверии 75-летнего юбилея Победы в городе открылось отделение всероссийской организации «Волонтеры Победы».

«Я Волонтер и горжусь этим!» – под таким девизом 6 декабря в Красногорске пройдет празднование Дня волонтера. Мероприятие состоится в 16:30 в малом зале Дворца культуры «Подмосковье», – добавляется в материале.

Одним из главных событий мероприятия станет интеллектуальная игра «Риск» от Красногорского отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» при участии Московского областного отделения «Волонтеры Победы». Игра приурочена к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.