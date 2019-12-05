РИАМО - 5 дек. Короткометражки о юных героях войны снимут в Подмосковье, чтобы показывать их перед сеансами в кинотеатрах региона, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

В четверг в областном парламенте в рамках Московских областных рождественских чтений проходит конференция «Великая Победа: наследие и наследники».

«Мы снимаем и запускаем в интернете и в кинотеатрах маленькие игровые фильмы о детях-героях, которые либо совершали подвиги, либо были свидетелями войны. <...> Мы разговариваем с «Яндексом», чтобы в интернете это было», - сказала Харламова на конференции.

Она отметила, что в регионе уже снимают два пилотных выпуска. Как уточняется в презентации, показывать ролики планируют с середины апреля. Также посмотреть фильмы можно будет в эфире федеральных каналов. Кроме того, 9 мая по всему региону будут показывать фильм о Подольских курсантах.

«Также во всех библиотеках и музеях будут мобильные студии, куда можно в течение двух месяцев прийти с фотографией и рассказать историю своих предков (участников войны - ред.). К ветеранам мы придем домой. Мы эти истории смонтируем, и 9 мая откроем наш музей памяти и славы (в музее «Зоя» - ред.), где будем их показывать», - заключила Харламова.