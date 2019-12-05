РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Отделение онкодиспансера торжественно открыли в новом здании районной больницы поселка Кузнечики Подольска, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию онкодиспансера Подольской городской клинической больницы в новом отремонтированном здании. Отделение переехало в более комфортабельное и удобное помещение на базе Подольской районной больницы. В мероприятии приняли участие врачи, депутаты совета депутатов округа и многие другие.

«В четверг в Подольске отмечается 50-летие онкологической службы в округе – одной из старейших и сильнейших онкологических служб Московской области. В рамках праздника прошло торжественное открытие онкодиспансера округа, который в течение многих лет ютился в подсобных помещениях. Так, долгое время он находился на территории городской поликлиники №1, затем в одном из помещений Подольской городской клинической больницы и вот сейчас у диспансера появилось свое собственное отделение. Новое помещение большое, комфортное и отремонтированное. Думаю, что в нем будет комфортнее получать медицинские услуги, а главное, что диспансер сможет принимать больше пациентов», – сказал главный врач Подольской городской клинической больницы Вардан Геворкян.

Он отметил, что всего в настоящее время в городском округе насчитывается около 11 тысяч онкобольных людей.

В рамках торжественного мероприятия волонтеры движения «Добромир» совместно с медперсоналом онкодиспансера запустили в небо около 30 воздушных шаров с добрыми пожеланиями для онкобольных жителей округа.