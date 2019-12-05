РИАМО - 5 дек. На различные меры поддержки промышленности без учета налоговых льгот в Московской области в период 2017-2018 годов направили 11,2 миллиарда рублей, на период с 2020 по 2022 год на действующие меры намерены выделить 17,8 миллиарда рублей и 7,6 миллиарда рублей на новые меры, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Подмосковья.

О мерах поддержки и их оценке рассказала первый заместитель министра экономики и финансов Московской области Екатерина Зиновьева на IV Форуме Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству.

«В нашем регионе делается очень много для того, чтобы инвесторам было удобно и выгодно начинать свой бизнес у нас. Принимая решения о вводе тех или иных мер поддержки, мы используем пять основных критериев оценки их эффективности. Это бюджетная эффективность, а именно - объем налогов на 1 рубль бюджетных инвестиций на горизонте пяти лет, годовые налоговые поступления после запуска проектов, количество создаваемых рабочих мест, объем частных инвестиций и срок реализации проектов», - сказала Зиновьева.

По ее словам, наивысшую эффективность и скорость отдачи (в течение 4-5 лет) показало субсидирование инженерной инфраструктуры. Помощь малому бизнесу через специализированные фонды дает отдачу на горизонте пяти лет.

Одной из самых капиталоемких мер поддержки бизнеса является субсидирование капитальных затрат инвесторов (8 лет). Сюда же можно отнести меры поддержки сельского хозяйства (10-11 лет).

Зиновьева подчеркнула, что для региональных властей самым важным критерием меры поддержки является ее бюджетная эффективность.

«Меры поддержки должны дальше двигать экономику, запускать механизм мультипликации доходов бюджета для того, чтобы потом эти средства мы могли вкладывать в развитие социальной инфраструктуры, комфортной городской среды», - отметила Зиновьева.

Она добавила, что на сегодняшний день в Подмосковье реализуется 39 соглашений в формате государственно-частного партнерства, общий объем инвестиций по которым составляет более 84 миллиардов рублей.

«Таким образом, те меры поддержки, которые принимает Подмосковье, оценивая их бюджетную и экономическую эффективность, дают возможность очень успешно работать в формате государственно-частного партнерства», - заключила Зиновьева.