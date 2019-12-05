РИАМО - 5 дек. Около 12 миллиардов рублей выделено из федерального бюджета на шесть лет на реализацию нацпроекта «Культура» в Подмосковье, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

В четверг в областном парламенте в рамках Московских областных рождественских чтений проходит конференция «Великая Победа: наследие и наследники».

«Мы вошли в национальный проект «Культура». На 6 лет нам выделили 12 миллиардов рублей, мы делаем капитальный ремонт Домов культуры, строим новые. Запускаем кинозалы, закупаем музыкальные инструменты. <...> 19 кинозалов мы открыли в Подмосковье. При этом в Звездном городке 10 лет не было кинопоказов», - сказала Харламова на конференции.

Как уточняется в презентации, на эти цели в 2019 году было направлено 3 миллиарда рублей. Завершено строительство и капремонт детской школы искусств в городском округе Воскресенск, Дома культуры в Кашире, драматического театра в Жуковском.

«В 2020 году мы будем строить новые Дома культуры, мы уделим внимание сельским поселениям, ищем типовые проекты, чтобы там делать культурно-образовательную программу», - заключила Харламова.