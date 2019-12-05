РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. Гала-концерт окружного фестиваля «Зимняя радуга талантов» пройдет в подмосковных Люберцах 7 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Седьмого декабря в 12:00 в Красковском культурном центре состоится гала-концерт окружного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Зимняя радуга талантов». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Зима в Подмосковье», – говорится в сообщении.

Конкурс проходил в два этапа. Всего на фестиваль подали заявки 115 участников. На гала-концерте наградили победителей, лауреатов и обладателей Гран-при в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Декоративно-прикладное искусство» и «Изобразительное искусство».

В состав жюри вошли деятели культуры, режиссеры, поэты, композиторы, художники и хореографы. Председатель жюри – заслуженный художник Российской Федерации Александр Рожников.

«Приглашаем всех желающих стать зрителями гала-концерта», – отмечается в материале.

Он пройдет по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №2. Подробности можно узнать по телефону: 8(495)557-12-51.