РИАМО - 5 дек. На севере Москвы появится новый детский технопарк в полиграфическом комплексе на улице Зорге, 15, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия столицы. На улице Зорге, 15 расположен полиграфический комплекс «Московские учебники и Картолитография», его планируют реконструировать.

«После реконструкции площадь объекта увеличится до 18,6 тысячи квадратных метров», - рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что технопарк станет местом, где школьники смогут познакомиться с высокотехнологичным оборудованием. Там сделают учебные классы, хайтек-цех, лекторий.

АО «Московские учебники и Картолитография» - это крупное российское предприятие по выпуску учебной литературы.