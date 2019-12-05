РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. Члены общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» провели заседание, в рамках которого выбрали нового председателя, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Члены общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» провели первое заседание в новом составе. В ходе заседания были избраны председатель совета, а также его заместитель и ответственный секретарь. По итогам голосования председателем стал Алексей Семко, его заместителем – Дмитрий Филимонов, а секретарем совета – Сергей Черкашин», – говорится в сообщении.

В состав общественного совета вошли представители культуры и спорта, образования, средств массовой информации, представители духовенства и общественных организаций.

Также на заседании обсудили направления работы на текущий период, закрепили за каждым отделом полиции члена общественного совета, составили план проведения различных рейдовых мероприятий, имиджевых акций, направленных на формирование положительного образа сотрудников полиции.