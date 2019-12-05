РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 дек. Шесть спортсменок из Королева получили разряд кандидатов в мастера спорта, написал в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

Спортсмены из Королева всегда показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня.

«Сразу шесть спортсменок отделения художественной гимнастики спортивной школы олимпийского резерва «Королев» получили разряд «кандидат в мастера спорта» России: Виталия Алексеева, Алина Алимова, Дарья Ларионова, Ксения Процких, Полина Юшина и Ситора Ятимова», – написал Ходырев.

Ранее разряд КМС был присвоен еще двум спортсменкам, а звание «Мастер спорта России» получил спортсмен отделения спортивной гимнастики Мухаммаджон Якубов. Кроме того, спортсменке спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» Марии Холодновой присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по тхэквондо.