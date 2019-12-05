РИАМО - 5 дек. В Подмосковье до конца 2020 года запустят около 600 автобусов-библиотек, пассажиры смогут почитать книжные новинки и классику литературы в салоне и взять понравившиеся книги с собой, заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

В четверг в областном парламенте в рамках Московских областных рождественских чтений проходит конференция «Великая Победа: наследие и наследники».

«В следующем году мы продолжим акцию «Читающий транспорт». Запускаем 600 рейсовых брендированных автобусов, в сиденьях делаем специальные сумки, куда кладем книжки о войне, детские, про любовь, приключения, человек может взять с собой, оставить, свою принести. В декабре 200 автобусов пойдет, а в 2020 году будет 600 таких автобусов», - сказала Харламова на конференции.

Она отметила, что в таких библиотеках будут представлены книги разных жанров.