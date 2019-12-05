В 2020 году стоимость проезда на общественном транспорте Москвы повысится с 1 февраля. Изменения коснутся билета «Кошелек» карты «Тройка», оплаты банковской картой, билета ТАТ, льготных проездных. В среднем повышение стоимости проезда составит 3%. Обладателям карты «Тройка» одна поездка в метро, МЦД или на наземном транспорте по тарифу «Кошелек» будет обходиться в 40 рублей, что на 2 рубля дороже, чем в 2019-м. А вот цены на безлимитные проездные билеты власти столицы решили в следующем году не поднимать. Как повысится стоимость поездок на все виды общественного транспорта Москвы в 2020 году, смотрите в инфографике РИАМО.