РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 дек. Сотрудники полиции городского округа Мытищи провели акцию «Ваш ребенок - пассажир» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» совместно с членом общественного совета при МУ МВД Татьяной Бельмачевой провели профилактическое мероприятие «Ваш ребенок –пассажир».

«В ходе мероприятия особое внимание сотрудники дорожно-патрульной службы обращали внимание, в частности, на выполнение водителями требований правил дорожного движения, предписывающих перевозить детей в возрасте младше 7 лет с использованием детских удерживающих устройств (систем), соответствующих весу и росту ребенка; с 7 до 12 лет с использованием детских удерживающих устройств или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих систем», – сказала Бельмачева.

Автоинспекторы в свою очередь напомнили водителям, что категорически запрещается перевозить детей на руках, так как даже при резком торможении ребенок принимает всю тяжесть удара на себя.