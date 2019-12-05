РИАМО - 5 дек. Более 600 тысяч школьников и их родителей примут участие в Московских областных рождественских образовательных чтениях, в рамках чтений в регионе пройдут конкурсы, выставки, концерты, заявила министр образования региона Ирина Каклюгина.

В четверг в областном парламенте в рамках Московских областных рождественских чтений проходит конференция «Великая Победа: наследие и наследники».

«Не осталось ни одного школьника, который бы не слышал о рождественских чтениях. Масштаб впечатляет. В этом году рождественские чтения охватят более 600 тысяч детей и их родителей и более 34 тысяч педагогов», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что в регионе пройдут конкурсы, выставки, концерты, экскурсии, встречи с представителями духовенства. Кроме того, в регионе издаются книги с материалами и статьями по теме чтений. Особое внимание уделяется школьным музеям.

«У нас в Подмосковье более 860 школьных музеев. Для их оценки мы ежегодно проводим конкурсы школьных музеев. В этом году мы получили более 200 работ, оценивали мы их по разным номинациям», - заключила Каклюгина.