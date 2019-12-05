РИАМО - 5 дек. Особое внимание в рамках подготовки к празднованию 75-летия Дня Победы в Подмосковье необходимо уделить ветеранам, заявил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В четверг в областном парламенте в рамках Московских областных рождественских чтений проходит конференция «Великая Победа: наследие и наследники».

«Мне представляется важным обсудить с вами и с законодателями вопросы, связанные с наступающей памятной датой. Поговорить о том, что предстоит сделать, на что следует обратить особое внимание в просветительской, образовательной и культурной деятельности в Московской области. <...> Особое внимание мы должны уделить нашим дорогим ветеранам», - сказал Ювеналий.

Он отметил, что Русская православная церковь с первого дня войны заявила о своей патриотической позиции и молитвенно поддерживала и утешала страждущих.

«Очень важно уделить внимание таким нравственным урокам войны, как необходимость сохранения мира, недопустимость пропаганды национального превосходства. Очень важно воспитывать молодежь в духе патриотизма и мира», - заключил Ювеналий.

После этого он наградил церковными наградами несколько поисковых отрядов региона.