РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 дек. Реабилитацию 7-километрового участка реки Баньки на территории подмосковного Красногорска планируют завершить в середине декабря, сообщил начальник участка компании-подрядчика «Фаворит Спецтехника» Александр Ковалев.

«Работы по реабилитации участка реки Баньки начали летом нынешнего года. Река протяженностью 7700 метров была разделена на 15 участков. Сейчас идет последний этап. По проекту мы должны завершить работы в середине декабря», – сказал Ковалев.

Он отметил, что в данный момент идет очистка дна от иловых отложений. Кроме того, реабилитация реки включает в себя очистку дна и 5-7-метровой береговой зоны от мусора и заваленных деревьев, устройство трех биоплат – искусственно созданных фильтров для очистки сточных вод. Биоплаты представляют собой насыпь крупных камней, в которой в смеси соломы и щебня посажены специальные растения, способные фильтровать воду.

На Баньке в районе старой плотины, недалеко от лыжного стадиона, работает плавающий экскаватор с насосом. Он откачивает ил со дна реки и по трубопроводу подает его в специальные резервуары для обезвоживания. Кроме того, используют специальный флокулянт, который позволяет отделять ил от воды.

«Реабилитацию реки Баньки в Красногорске проводят в рамках национального проекта «Экология». Мы видим, как он реализуется здесь, на месте. В результате мы получим чистый водный объект, который будет нам служить много лет», – отметил лидер общественного движения «Зеленый патруль» Московской области Сергей Маликов.