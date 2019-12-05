РИАМО - 5 дек. Деятельность поисковых организаций играет ключевую роль в сохранении памяти о победе в Великой Отечественной войне, заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В четверг в областном парламенте в рамках Московских областных рождественских чтений проходит конференция «Великая Победа: наследие и наследники».

«Сейчас огромное значение имеет работа по восстановления памяти. До сих пор поисковики восстанавливают историческую правду, восстанавливают имена солдат. Разращение памятников и переписывание истории недопустимо», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что общество должно устанавливать единые патриотические ценности.

«Сегодня мы продолжаем добрую традицию - проводим в стенах думы очередную конференцию. Тема – «Великая Победа: наследие и наследники». Крайне важно выполнить задачу сохранения наследия войны, необходимо рассказать молодежи о бессмертном подвиге народа, рассказать так, чтобы это трогало их сердце. <...> Важно иметь лекарство от исторического беспамятства. Недостаток знаний молодежи истории нашего Отечества приводит к агрессии, недоверию власти. <...> Наше будущее зависит от того, как правильно мы усвоим уроки нашей истории», - заключил Брынцалов.