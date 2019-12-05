РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 дек. В поселке Томилино Люберец открыли поле для мини-футбола после реконструкции на стадионе «Урожай», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава Люберец Владимир Ружицкий в четверг посетил открытие футбольного поля.

«Сегодня (5 декабря – ред.) в поселке Томилино знаменательное событие. В рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» мы открываем спортивную площадку с искусственным покрытием. Здесь можно будет играть в мини-футбол», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что площадка всесезонная – играть можно даже зимой, ее размер – 30 на 50 метров.

«Я думаю, что играть в мини-футбол на новом поле будут не только парни, но и девочки, потому что у нас и они футболом занимаются. Спорт всегда был развит в городском округе», – отметил Ружицкий.

Он пояснил, что власти будут и дальше улучшать условия на стадионе «Урожай».