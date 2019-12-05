РИАМО - 5 дек. В здании дома правительства Московской области 12 декабря состоится круглый стол на тему «Государственные меры стимулирования развития малого и среднего предпринимательства как дополнительные источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации».

В ходе мероприятия заместитель министра финансов Российской Федерации Илья Трунин расскажет о направлениях совершенствования законодательства, о налогах и сборах в части стимулирования развития малого и среднего предпринимательства.

Собравшиеся также обсудят динамику поступление от МСП в разрезе регионов РФ, в частности, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина на примере своего округа расскажет о пополнении доходной части муниципального бюджета от налоговых отчислений субъектов МСП.

В завершение министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова поделится опытом участия в пилотном проекте по самозанятым.

Мероприятие запланировано провести 12 декабря в 15:00 в доме правительства Подмосковья по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, зал заседаний.