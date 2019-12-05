РИАМО - 5 дек. В Московской области планируют внедрить СМС-сервис по оповещению времени приезда всех экстренных оперативных служб, сообщил в четверг журналистам начальник ГКУ МО «Центр-112» Алексей Вагутович.

«Да, мы планируем эту работу. У нас в перспективе будет газовая служба, а потом уже и полиция, и пожарные. Но здесь есть ряд нюансов, поэтому мы должны соблюсти все правильные соотношения, и потом это внедрять», - сказал Вагутович.

Он отметил, что в следующем году также планируют разработать возможность использовать социальные сети в качестве дополнительного способа связи системы-112 Подмосковья.

«У нас сейчас молодежь, все молодые люди все в соцсетях. И зачастую они сейчас меньше звонят по телефону, чем общаются в сетях. Мы это понимаем и как элемент, как еще один способ связи, мы будем его прорабатывать. Когда он будет реализован? Я не скажу, но в следующем году мы им займемся и будем этот вопрос прорабатывать», - добавил Ванутович.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. С начала эксплуатации операторы приняли и обработали около 35 миллионов вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Развитие системы-112 осуществляется в рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья».

В настоящее время за помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить на «112» по телефону, отправить SMS-сообщение на короткий номер «112», через мобильное приложение «112МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента «Help112mo», а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС».