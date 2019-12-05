РИАМО - 5 дек. На стации Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Марьина Роща» установят самый большой в столичной подземке эскалатор длиной более 130 метров, сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Это будет самый длинный эскалатор в столичной подземке. Уже готова натяжная камера – часть конструкций станций глубокого заложения метро, которая соединяет пассажирский зал или промежуточный вестибюль с эскалаторами. Под полом камеры находятся фундаменты и натяжные полотна эскалаторов», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

При этом он подчеркнул, что все работы из-за сложных геологических условий велись вручную. Камеру, сечение которой составляет 11,5 метров, делали с конца мая 2019 года.

На сегодняшний день завершаются монолитные работы по возведению вестибюля новой станции — первый этаж почти готов. Строителям остается залить фундаменты под эскалаторы и их двигатели.

На втором этаже станции расположатся технические помещения. Вестибюль будет иметь форму параллелограмма, а выйти из него можно будет между 4-м и 5-м проездом Марьиной Рощи.

Станция метро «Марьина Роща», которая раньше имела название «Шереметьевская», — это пилонная, трехсводчатая станция с островной платформой. Пересесть с нее можно будет на действующую станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии.