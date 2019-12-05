РИАМО - 5 дек. В парках Одинцовского городского округа состоялось открытие зимнего сезона, где посетители смогли поучаствовать в развлекательной программе праздника, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

В парке Захарово местом проведения праздника стала малая сцена. Гости поучаствовали в интерактивной развлекательной программе, которая включала крио-шоу, ярмарочную торговлю и торжественное зажжение новогодней иллюминации.

«В одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в первый день зимы посетители встречали Деда Мороза, который зажег огни на новогодней елке», - говорится в сообщении.

Также программа предусматривала концерт.

Праздничная программа в парке «Раздолье» состоится 25 декабря. Здесь откроются каток, тюбинговая горка и резиденция Деда Мороза.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>