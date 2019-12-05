РИАМО - 5 дек. Команда юных пожарных из Одинцовской лингвистической гимназии взяла призовые места в номинации «Литературно-музыкальная композиция» по направлениям «Театральное искусство» и «Стихотворение», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Второй зональный этап детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» прошел в городском округе Истра в рамках регионального фестиваля «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность», посвященного году предупреждения чрезвычайных ситуаций в МЧС России.

«Мы стараемся развивать внеклассную работу, направленную на повышение детской безопасности. В сфере дорожной безопасности - это наши отряды ЮИД (Юных инспекторов дорожного движения), в сфере надзорной деятельности - это дружины юных пожарных. В игровой форме серьезные знания усваиваются ребятами намного легче», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Ребята из Одинцовской лингвистической гимназии взяли призовые места в номинации «Литературно-музыкальная композиция» по направлениям «Театральное искусство» и «Стихотворение».

Также вне соревнований дружина юных пожарных (ДЮП) «Фитилек» Одинцовской лингвистической гимназии провела активную разъяснительную работу по противопожарной безопасности среди учеников своей школы под руководством сотрудников Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона и управления образования округа.