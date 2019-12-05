РИАМО - 5 дек. Неизвестный похитил дорогостоящий автомобиль с улицы подмосковного Одинцова, машина принадлежала местной жительнице, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне в дежурную часть отделения полиции обратилась местная жительница Одинцова 1975 года рождения с заявлением о том, что от дома на улице Комсомольская неизвестный похитил ее автомашину Lexus NX 200, 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба – 2,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.