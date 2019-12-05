РИАМО - 5 дек. До конца 2019 года полностью обновится парк серверов и автоматизированных рабочих мест в системе-112 Московской области, сообщил в четверг журналистам начальник ГКУ МО «Центр-112» Алексей Вагутович.

«В следующем году системе-112 будет пять лет и пора уже менять парк. Мы в этом году поменяем полностью парк серверов и автоматизированных рабочих мест в системе-112. У нас сейчас 48 серверов, порядка 1,2 тысячи терабайт памяти, которую мы используем для своей работы. Все это сейчас происходит модернизацию, обновление, и до конца года эту работу завершим», - сказал Вагутович.

Он отметил, что также ведется работа по модернизации мобильного приложения системы-112 Московской области.

«Мы улучшили сервис геопозиционирования. Мы улучшили взаимодействие с комитетом лесного хозяйства, продолжаем развивать интеграцию с другими экстренными оперативными службами», - добавил Вагутович.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. С начала эксплуатации операторы приняли и обработали около 35 миллионов вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Развитие системы-112 осуществляется в рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья».

В настоящее время за помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить на «112» по телефону, отправить SMS-сообщение на короткий номер «112», через мобильное приложение «112МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента «Help112mo», а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС».