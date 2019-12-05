РИАМО - 5 дек. Общая загруженность дорог в Москве днем в четверг достигла восьми баллов из максимальных 10, заторы есть на ключевых магистралях и центральных улицах, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение по улицам в центре Москвы парализовано. В пробках стоят Кремлевская, Москворецкая, Раушская, Болотная, Котельническая и Садовническая набережные, а также Большой Каменный мост, Большая Якиманка, Малая Полянка, Бродников, Большой Овчинниковский и Старомонетный переулки, Пятницкая улица, Большой Устьинский мост. Заторы есть на Яузском бульваре, Лубянском проезде, Большой Лубянке, Моховой улице, Тверском бульваре, Знаменке и Новом Арбате.

Движение затруднено по Садовому и Третьему Транспортному кольцам. Крупные заторы образовались на северо-западе, юго-востоке и юге МКАД. Также пробки есть на СЗХ

Ситуация на дорогах столицы пока не будет улучшаться. Более того, в 18:00 пробки достигнут девяти баллов.