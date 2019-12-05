РИАМО - 5 дек. Уже почти неделю жители городского округа Серпухов жалуются на сильный свалочный запах, исходящий от полигона ТБО «Лесная», одной из причин распространения запаха является проблема с работой действующей системы полигона, сообщил журналистам зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Куракин и глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая посетили полигон ТБО «Лесная» после жалоб местных жителей на усилившийся свалочный запах и провели проверку территории.

«Не все скважины сегодня эксплуатируются. Часть скважин вышла из строя и находится в ситуации планового ремонта. Как минимум это семь скважин. Поставлена задача в течение двух дней все скважины с монометрами обследовать, понять, какие скважины у нас не участвуют в сборе свалочного газа, и немедленно их отремонтировать. На эти работы может уйти неделя», - сказал Куракин.

Купецкая добавила, что сейчас идет подготовка к закрытию полигона.

«От имени администрации я хочу принести извинения жителям за предоставленные неудобства. Действительно, это неблагоприятная экологическая обстановка на территории муниципалитета. К закрытию полигона мы готовимся постепенно. Решение вопроса не одномоментное и требует планомерной работы», - добавила Купецкая.