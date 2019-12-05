РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 5 дек. Зимой в Домодедове будут работать 19 катков, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«19 площадок готовятся к зимнему сезону», – говорится в сообщении.

В микрорайоне Барыбино катки откроются на улицах Макаренко, Южная, Агрохимиков и в деревне Гальчино. В микрорайоне Западный можно будет покататься на улицах Текстильщиков и Лунная, строение 27.

Катки будут расположены по следующим адресам: микрорайон Северный, на улицах Советская, дом №70 и 2-я Коммунистическая, дом №2; микрорайон Центральный, улица Каширское шоссе, дом №107; микрорайон Авиационный, улица Гагарина, дом №7; микрорайон Белые Столбы, улица Авенариуса; микрорайон Востряково, улица Пушкина.

Также катки зальют в ГПЗ «Константиново»: улица Гагарина дом №1; деревнях Житнево, Чурилково (строение 5Б), Павловское (улица Вокзальная, строение 18); селах Растуново (улица Заря, дом №33), Ям (улица Школьная, дом №14), Добрыниха (дом №7).