РИАМО - 5 дек. В 2020 году первая акция «День без турникетов» пройдет 13-15 февраля, она будет посвящена профессии программиста, сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В рамках акции участникам расскажут о профессии ИТ-специалиста, а партнерами выступят крупнейшие российские компании — «Яндекс», Mail.ru и «Лаборатория Касперского».

«Мы решили нашу акцию сконцентрировать на той или ной профессии. Мы приурочим акции к профессиональным праздникам. Первую акцию проведем с 13 по 15 февраля, потому что 14 числа будет день программиста. Что собой представляет ИТ-специалист, какими навыками он должен обладать, где он может работать, все это мы расскажем», - сказал Фурсин.

В рамках акции пройдут выставки и мастер-классы.

Фурсин добавил, что сегодня в столице в ИТ-индустрии работают 600 тысяч человек.

План акций на 2020 год уже разработан, однако в январе для москвичей будет запущен опрос на платформе «Активный гражданин», где каждый желающий сможет высказать свое мнение. Фурсин отметил, что, исходя из пожеланий и запросов жителей, план мероприятий и некоторый функционал можно будет доработать.