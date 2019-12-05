РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. На территории подмосковных Люберец до конца года текущего появятся восемь станций стационарного экомониторинга атмосферного воздуха, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На территории Люберец до конца года разместят восемь станций стационарного экологического мониторинга атмосферного воздуха. Пять из них будут установлены в Люберцах, еще три – в поселках и микрорайоне округа», – сказала начальник управления по охране окружающей среды администрации Люберец Ирина Степанова.

Она отметила, что места размещения станций определены с учетом пожеланий жителей. Также учитывали геолокацию и направление ветра – датчики должны производить замеры воздуха в микрорайонах, расположенных недалеко от экологически неблагоприятных объектов и сооружений.

«Все станции экомониторинга установят на территории школ и детских садов. Качество воздуха рядом с этими учебными учреждениями и в целом конкретного микрорайона нас интересует в первую очередь», – пояснила Степанова.

Она добавила, что по зафиксированной датчиками концентрации в воздухе вредных веществ будут определять источники загрязнения.

«Региональное министерство экологии и природопользования будет разбирать каждый случай зафиксированного превышения в воздухе вредных веществ», – уточнила Степанова.

Станции экомониторинга разместят по адресам: Люберцы, улица Гоголя, школа №11; улица Авиаторов, школа №41; проспект Гагарина, детский сад «Золотой ключик»; улица Вертолетная, школа №28; улица Южная, школа №20; поселок Томилино, улица Пионерская, школа №18; деревня Марусино, улица Заречная, детсад «Бригантина»; поселок Октябрьский, улица Школьная, школа №54.