РИАМО - 5 дек. На восьмой и последней в 2019 году акции «День без турникетов» в столице ожидается около 7 тысяч участников, 47 тысяч человек поучаствовало в предыдущих семи акциях, сообщил в четверг на пресс-конференции руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Мы ожидаем порядка 6-7 тысяч. Учитывая, что сейчас еще идет запись и не все слоты заняты, мы ожидаем предельно около 7 тысяч участников. Первая акция проводилась в 2012 году. В ней поучаствовало 600 человек. Это много по тем меркам. Тогда акции проходили 1-2 раза в год. <…>. В этом году это уже восемь акций, которые проходят в течение года», - сказал Фурсин.

Он добавил, что на каждой акции участвует от 4 до 7 тысяч москвичей и гостей столицы. На некоторые экскурсии запись заканчивается за 10 минут с момента ее открытия. С начала года прошло семь акций, в общей сложности их посетили 47 тысяч человек.

По словам Фурсина, если в первые годы проведения акции гостям показывали промышленность, то сейчас демонстрируют также креативную индустрию, мануфактуры, рестораны, гостиничный бизнес. Особой популярностью пользовались объекты ЦОДД и информационные технологии, которые применяются в их работе. Фурсин также отметил, что со временем менялся и формат - теперь это не просто экскурсии, но и различные мастер-классы и многое другое.