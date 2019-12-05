РИАМО - 5 дек. В декабре в Одинцовском округе состоятся тематические ярмарки «Новогодняя сказка», которые пройдут сразу на четырех площадках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Новогодняя торговля одинаково интересна и потенциальным покупателям, и предпринимателям. Большое число участников обеспечивает как широкий предпраздничный ассортимент продукции, так и низкие цены. При этом мы стараемся подбирать для площадок оживленные места, привлекательные для бизнесменов», — отметил заместитель главы администрации округа Павел Кондрацкий.

Большой ассортимент новогодних украшений, сувениров и подарков, а также деликатесов для праздничного стола будет представлен на ярмарке.

Торговые площадки для проведения ярмарки «Новогодняя сказка» в этом году разместятся по адресам: город Одинцово, улица Неделина, дом 2; город Кубинка, Колхозный проезд, дом 8; село Жаворонки, улица 2-я Советская, дом 2; город Звенигород, микрорайон Пронино.