РИАМО - 5 дек. Составлен рейтинг самых позитивных по мнению блогеров и фотографов городов Подмосковья, Звенигород занял второе место, уступив Коломне, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Впервые Звенигород упоминается в летописи 1328 года. За время своего существования он неоднократно подвергался разрушению. В 19 веке здесь жили многие известные дачники. Он выступал вдохновением для художников. Здесь множество старинных церквей, в том числе Успенский собор на Городке, который входит в список старейших храмов Подмосковья. С 2019 года Звенигород входит в состав Одинцовского городского округа.

«Звенигород — прекрасный город: красивый, светлый, комфортный, богатый на памятники истории и культуры. Здесь оживают разные эпохи — и это чувствуешь, когда гуляешь по местным улицам», — рассказал глава округа Андрей Иванов.

Составители рейтинга также отметили атмосферность города, его старые улочки, левитановские пейзажи и швейцарский колорит.

В итоге топ-3 рейтинга выглядит следующим образом: на первом месте расположилась Коломна, на втором — Звенигород, а на третьем — Сергиев Посад.