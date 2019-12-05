РИАМО - 5 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на большой пресс-конференции ответил на вопрос про увольнение врачей, заявив, что потребность пациентов стоит на первом месте, а состояние его здоровья — главное в сфере здравоохранения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Медведев сказал, что в этом вопросе нужно отталкиваться от интересов тех, кто пользуется медицинскими услугами, а остальное убрать на второй план.

«Я не буду анализировать каждую конкретную ситуацию. У всех всегда своя правда. Здесь главными являются интересы пациентов, остальное нужно отодвинуть в сторону – амбиции, обиды», - отметил Медведев.

Он пояснил, что правительство напрямую сказало об этом руководству Минздрава и ответственным за ситуацию в сфере здравоохранения.

Ранее большую огласку в обществе вызвала новость об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врача-трансплантолога Михаила Каабака, который был единственным специалистом в России, оперировавшим младенцев.

Каабак работал в НМИЦ здоровья детей по совместительству на четверть ставки, за это время в больнице он провел 21 операцию.

В четверг было оглашено, что работу трансплантолога не только восстановили в штатном режиме, но и есть настоящий прорыв в больнице — создана группа трансплантации в отделении урологии НМИЦ здоровья детей.