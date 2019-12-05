РИАМО – 5 дек. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому ректором МГУ имени Ломоносова переназначен Виктор Садовничий, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Садовничего Виктора Антоновича ректором Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» сроком на пять лет», - говорится в указе.

Садовничий был избран ректором на первых в истории Московского университета демократических выборах ректора Советом Ученых советов МГУ 23 марта 1992 года. На последующих выборах (1996, 2001 и 2005) также избирался ректором МГУ. 21 декабря 2009 года указом президента был назначен ректором сроком на 5 лет. В 2014 году указом президента пере назначен ректором МГУ.

Ранее, по данным СМИ, студенты МГУ выступили за возвращение выборов ректора вуза.