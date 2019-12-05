РИАМО – 5 дек. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что у российских властей нет цели выдавить иностранные препараты из страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России отмечался дефицит некоторых зарубежных лекарств, что не может не сказаться на пациентах.

«Тема резонансная. С этим (лекарствами — ред.) сталкиваются все люди. Смотрите, мы в последние годы старались не жалеть денег на бесплатные лекарства. Власти предусмотрели в бюджете для таких лекарств 150 миллиардов рублей, вопрос в том, чтобы эти деньги перевести в препараты. Сейчас список жизненно важных препаратов вырос до 716 наименований», — сказал Медведев.

При этом он подчеркнул, что проводимое в стране импортозамещение зачастую направлено не на то, чтобы ограничить граждан в иностранных препаратах, а за тем, чтобы эти лекарства были дешевле.

«На сегодняшний день фармацевтическое производство выросло на 17%. Надо понимать, что отрасль важная, поскольку важна и наша с вами лекарственная безопасность», — сказал Медведев.

По его словам, также нужно обеспечить жесткое государственное регулирование в этой сфере, чтобы сохранить цены.

«То, что государство закупает для себя — это другая история. В больницах мы стараемся поддерживать своего производителя, если он делает качественную продукцию», — заключил Медведев.