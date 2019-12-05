РИАМО – 5 дек. Система-112 Московской области, которая была запущена в работу в 2015 году, является одной из самых масштабных и совершенных в мире, сообщил в четверг журналистам первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Подмосковью Алексей Павлов.

«Я с гордость могу вам доложить, что она (система-112 Подмосковья – ред.) - одна из самых масштабных систем не только в стране, но и в мире. Но помимо того, что она масштабная, она также признана уже многими экспертами одной из самых совершенных», - сказал Павлов.

Он отметил, что система-112 работает более чем в 70 странах мира, в том числе в Китае, Корее, Иране.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов. С начала эксплуатации операторы приняли и обработали около 35 миллионов вызовов от жителей и гостей Подмосковья. Развитие системы-112 осуществляется в рамках реализации губернаторской программы «Безопасность Подмосковья».

В настоящее время за помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить на «112» по телефону, отправить SMS-сообщение на короткий номер «112», через мобильное приложение «112МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента «Help112mo», а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС».