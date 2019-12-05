РИАМО – 5 дек. На Международном форуме добровольцев в Сочи подвели итоги конкурса «Доброволец Москвы – 2019», в конкурсе участвовали 3620 человек, они соревновались в 12 номинациях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новый формат конкурса позволил нам открыть новые таланты, узнать о лучших волонтерских инициативах и сделать столицу еще добрее. В этом году одинаковые возможности были у всех участников, независимо от опыта, поэтому среди финалистов были и опытные добровольцы, и те, кто только недавно присоединился к волонтерскому движению», – сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Участники конкурса организовывали мероприятия, волонтерские акции, проходили обучение, защищали программу деятельности своего волонтерского объединения, презентовали результаты работы перед комиссией. В финал вышли 106 человек.

27 победителей конкурса поедут на всероссийские молодежные форумы, 17 пройдут обучение по профилю, который выберут сами. Еще 69 призеров и победителей смогут поучаствовать в разработке конкурса «Доброволец Москвы – 2020». А 10 проектов волонтеров получат ресурсную поддержку, их воплотят в жизнь на Весенней неделе добра – 2020.

Организатор конкурса – ресурсный центр «Мосволонтер».