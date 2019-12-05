РИАМО – 5 дек. Труп 42-летней женщины с гематомами и кровоподтеками на лице и теле обнаружили в столичном районе Зюзино, подозреваемого в убийстве сожителя пострадавшей задержали, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

2 декабря в 11:51 в службу экстренной помощи поступило сообщение об обнаружении на улице Болотниковская, дом №44 трупа женщины с многочисленными ссадинами и кровоподтеками.

«При проведении судебно-медицинской экспертизы трупа установлено, что смерть женщины наступила в результате закрытой травмы груди и живота, а также развития перитонита, перелома ребер», – сказал собеседник агентства.

Подозреваемого в убийстве задержали сотрудники полиции по тому же адресу 4 декабря. Оказалось, что сожитель женщины в ходе ссоры избил ее руками и ногами, причинив ей раны, не совместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.