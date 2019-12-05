РИАМО - 5 дек. С момента открытия международного автовокзала «Северные Ворота» в мае 2019 года его пассажирами стали 300 тысяч человек, с данного вокзала доступны 45 направлений, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс»,

«Самыми востребованными направлениями из Москвы стали Смоленск, Рыбинск, Санкт-Петербург, Ржев и Ярославль», — говорится в сообщении.

За полгода работы с вокзала отправили 18 тысяч рейсов. Пассажирам доступны 45 направлений, в том числе в Белоруссию, Молдавию, Эстонию и Латвию.

На вокзале работает 10 касс, также там есть комфортные залы, пункты питания, камеры хранения, комната матери и ребенка.