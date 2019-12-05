РИАМО - 5 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что видеохостинг YouTube не намерены закрывать в России, он отметил, что благосостояние блогеров зависит только от них самих, сообщает Федеральное агентство новостей.

Видеоблогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задала вопрос Медведеву про закон, который призван защитить Рунет. Она спросила, закроют ли YouTube в рамках этого законопроекта, и что делать в этом случае блогерам.

«Никто ничего не собирается закрывать. YouTube останется. Благополучие производителей контента зависит от них самих. Если интересно, будут смотреть, это можно монетизировать», - сказал Медведев.

Он напомнил, что YouTube изменяет правила, связанные с получением доходов от видеоконтента.

По словам Медведева, проект должен помочь защитить интернет-пространство России и интересы государства.

Закон о защите Рунета вступил в силу 1ноября. Меры, прописанные в проекте более мягкие, чем подобные действия на Западе.