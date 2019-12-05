РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Подрядчик приступил к работам по установке детского городка в одном из дворов на улице Победы микрорайона Климовск в Подольске, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе домов №№2/18 и 4 по улице Победы в микрорайоне Климовск ведутся работы по установке нового детского городка, площадь которого составит более 250 квадратных метров. Также по периметру будет установлено 3D ограждение высотой 1,6 метра, а весной будут проведены работы по высадке 60 саженцев можжевельника», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что также в данном дворе будут установлены клумбы, а входные группы планируется оформить арками.