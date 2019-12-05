РИАМО - 5 дек. Новый сервис по СМС-информированию жителей Подмосковья о времени приезда скорой медицинской помощи поспособствовал снижению повторных вызовов на 31,5%, сообщил в четверг журналистам начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Борис Молчанов.

«Разработав и внедрив эту функцию (СМС-оповещений о времени приезда скорой помощи – ред.), мы снизили количество повторных звонков приблизительно на 31%», - сказал Молчанов.

Он отметил, что сервис по СМС-информированию о времени приезда скорой помощи был внедрен летом этого года, который интегрирован в систему-112 Подмосковья.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года и на сегодняшний день является самой масштабной на территории страны. В обеспечении ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов.

В настоящее время за помощью в систему-112 можно обратиться пятью различными способами: позвонить на «112» по телефону, отправить SMS-сообщение на короткий номер «112», через мобильное приложение «112МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента «Help112mo», а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы «ЭРА-ГЛОНАСС».