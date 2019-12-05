РИАМО – 5 дек. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подчеркнул, в целом экономика России прожила год нормально и стабильно, при этом он подчеркнул, что необходимо ускорить ее рост, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Наша экономика развивалась, но не такими значительными темпами... Мы должны расти так, как растет мировая экономика — 3% ВВП. Инфляция в пределах 3,8% — самая низкая инфляция за всю историю страны. Это означает, что цены меняются в этих границах. Ипотека — важный инструмент для людей, тоже связана с инфляцией и ключевой ставкой. Безработица была низкая, а в этом году и вовсе будет в районе 4,7%. Но все познается в сравнении. В других странах, например, фиксируется и 8%», - сказал он в эфире программы «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Медведев также отметил, что власти РФ рассчитывают на профицит от ВВП в 1,8%. Он подчеркнул, что значительная работа еще впереди. По словам премьер-министра, подводить итоги года не просто, они сопровождаются цифрами, но они характеризуют общую ситуацию.