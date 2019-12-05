РИАМО - 5 дек. Легковой автомобиль наехал на пешехода на улице Правды около дома 24, происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло около 13:00.

«В результате ДТП пострадал пешеход, травмы нетяжелые», - говорится в сообщении.

За первые девять месяцев 2019 года больше всего ДТП произошло в Южном округе Москвы. Второе место по аварийности занимает Восточный округ, на третьем месте – Западный. Наименьшее количество дорожных аварий зафиксировано в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах.