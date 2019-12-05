РИАМО - 5 дек. В микрорайоне Восточный в Звенигороде продолжается благоустройство, по просьбе граждан там был организован проезд от дома №1 к дому №4, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Местные жители обратились с просьбой организовать проезд еще в ходе летней инспекции территории. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов дал соответствующие поручения коммунальщикам Звенигорода. Они должны были провести ревизию и очистить придорожный кювет, расположенный вдоль проезда Строителей в сторону микрорайона Восточный.

«Сотрудники звенигородской ремонтно-эксплуатационной службы провели работы по устройству системы свободного прохождения сточных вод и насыпали асфальтобетонную крошку, таким образом в микрорайоне от дома №1 к дому №4 был организован временный проезд. В соответствии с проектом планировки территории здесь будет построена дорога», — рассказал Иванов.

Компания «СУ-155», выступавшая застройщиком микрорайона, обанкротилась, не выполнив обязательства. В ходе инспекции территории, проведенной 9 июля, местные жители обратились к главе Одинцовского округа Андрею Иванову и депутату Государственной думы Оксане Пушкиной с просьбой помочь благоустроить район.