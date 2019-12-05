РИАМО – 5 дек. Премьер-министр Дмитрий Медведев во время прямого эфира рассказал о способах развития российской экономики, к которым собирается прибегнуть правительство, сообщает Федеральное агентство новостей.

Власти собираются снизить административные барьеры. Медведев заявил, что некоторые из них создавались почти 100 лет назад и уже неактуальны. Также он подчеркнул, что нужно сохранить льготы. Также Москва собирается развивать деловой климат, который сейчас далек от идеала.

«Это избыточная активность правоохранительных органов, несовершенное законодательство. Экономисты подсчитали, что если увеличить инвестиции на строительство и ремонт дорог, то это создает прирост ВВП на 0,6%. Это значительная цифра, ведь речь идет о национальном благосостоянии», — сказал премьер-министр.

Медведев добавил, что власти будут поощрять компании, которые вкладывают деньги в российскую экономику.