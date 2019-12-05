РИАМО – 5 дек. Порядка 1 триллиона рублей намерены выделить из Фонда национального благосостояния на развитие экономики и реализацию инвестиционных проектов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы в целом приняли решение о том, чтобы распечатать кубышку. В ближайшие несколько лет мы направим сумму, приблизительно 1 трлн рублей. Эти деньги будут использованы для развития экономики», — сказал он в эфире программы «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Как передает Федеральное агентство новостей, Медведев подчеркнул, что достигать поставленные цели власти будут не только с помощью резервов, но и привлекая частные инвестиции — на каждые условные 20 государственных рублей будет приходиться 80 рублей от инвесторов.