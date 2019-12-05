РИАМО - 5 дек. В восьми дворах центра столицы с четверга заработало приложение «Помощник Москвы», фиксирующее нарушителей, которые паркуются на стоянках для пожарной спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» Москвы.

«Жители очень часто обращаются в центр организации дорожного движения с жалобами на неправильную парковку во дворах жилых домов. Припаркованные автомобили часто мешают проезду машин экстренных служб, а также проходу жителей», – говорится в сообщении.

Фиксация нарушений доступна в приложении по адресам: улица Стройковская, дом 8, улица Марксистская, дом 5, улица Александра Солженицына, дом 31, строение 1, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 12, улица Чаянова, дом 16, улица Бутырский Вал, дом 48, Вадковский переулок, дом 16, Вспольный переулок, дом 16, строение 1.

По этим адресам было больше всего жалоб по аналогичным нарушениям. «Помощник Москвы» - это совместный проект департамента транспорта Москвы, префектуры ЦАО и управления по ЦАО ГУ МЧС России по Москве. Он позволит повысить безопасность пешеходов и детей, а также избежать ситуаций, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине.

Такой проект в Москве запущен впервые, если эксперимент пройдет успешно, то практика распространится и на другие адреса и округа столицы.

Сейчас «Помощник Москвы» используют более 460 тысяч жителей столицы. Благодаря их активной позиции количество нарушений ПДД в Москве с 2018 года сократилось на 9%.